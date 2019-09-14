الخطوط السعودية تختتم عملياتها التشغيلية لموسم الحج

بنجاح كبير في الخدمات.. وزيادة "10%" عن العام السابق

غادر عصر اليوم السبت آخر فوج من ضيوف الرحمن على الرحلة رقم "SV5002" عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة متوجهة إلى سورابايا في إندونيسيا وعلى متنها ٤٤٢ حاجاً.



وتتم الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية الخاصة بنقل وخدمة ضيوف الرحمن وإنجاز الخطة التشغيلية لموسم حج عام 1440هـ بنجاح كبير في الخدمات وبنسبة انضباط تجاوزت (90%) في مواعيد مغادرة ووصول الرحلات وبزيادة (10%) عن حج العام السابق، وبزيادة (10%) في عدد الضيوف مقارنة بحج العام الماضي.

وتقدم كل من مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير خدمات الحج والعمرة المهندس عبدالله الريمي ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي مودّعي آخر فوج من حجاج بيت الله الحرام وهم في طريقهم لصعود طائرة الناقل الوطني.

وثمن "الجاسر" جميع الجهود التي بُذلت من مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها بتوجيه من القيادة الرشيدة لتنظيم الحج بنجاح وتميز وتوفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم براحة واطمئنان.

وقال: خدمة ضيوف الرحمن تأتي في مقدمة أولويات الخطوط السعودية، وذلك ضمن الجهود والخدمات الشاملة التي توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لضيوف الرحمن، وكذلك الأداء المتكامل والنموذجي من كافة الإدارات والقطاعات الحكومية باستقبال وتفويج الحجاج.

ووجّه الشكر والتقدير لكافة فرق العمل بالخطوط السعودية على الجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل تقديم الخدمة المتميزة لضيوف الرحمن وتنفيذ الخطة التشغيلية على الوجه الأكمل، حيث انعكس ذلك على مشاعر وانطباعات الحجاج عند مغادرتهم.

وبحسب التقديرات الأولية في ختام العمليات التشغيلية فقد بلغ عدد الحجاج الذين نقلتهم "السعودية" في مرحلتي القدوم والعودة لحج 1440هـ (1128) مليون حاج على القطاع الدولي من وإلى أكثر من (100) وجهة حول العالم، وهذه الأرقام لا تشمل لداخل الذين نقلتهم "السعودية" على رحلاتها المجدولة أو عبر رحلات خاصة بالحج .

وكانت الخطوط السعودية وفور إتمام المرحلة الأولى الخاصة بقدوم ضيوف الرحمن قد شرعت في الاستعداد للمرحلة الثانية لبدء العمليات التشغيلية لعودة ضيوف الرحمن بعد فراغهم من أداء نسكهم، وذلك بحشد طاقاتها البشرية المؤهلة والمدربة لإدارة مواسم الذروة، بالإضافة إلى توفير الإمكانات التقنية اللازمة للمساهمة في انسيابية تفويج الحجاج في مرحلة المغادرة.

وتواجد فريق تنفيذي مختص يعمل على مدار الساعة من خلال غرفة مركز العمليات الرئيس لمتابعة العمليات التشغيلية وتوفر كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة بما لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بالتعاون مع إدارتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومختلف الجهات الحكومية العاملة في المطارين.

وقد عززت "السعودية" مكاتبها في مكة المكرمة والمدينة المنورة ودعمتهما بالإمكانات البشرية والآلية مع تمديد فترات العمل لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل إجراءات مغادرتهم.

ووفر مكتب "السعودية" بمكة المكرمة مركزاً لتفويج الحجاج بين مكة وجدة يعمل على مدار الساعة ليكون همزة الوصل بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ووزارة الحج والعمرة ودوره يتمثل في استقبال الحجاج والتأكد من سلامة إجراءات سفرهم.

ويقوم الموظفون بتوجيه الحجاج إلى صالات المغادرة المخصصة لهم حسب أرقام الرحلات والمحطات ومواعيد المغادرة لضمان انسيابية العمليات التشغيلية، إضافة إلى التنسيق والمتابعة مع مندوبي مؤسسات الطوافة ووزارة الحج والعمرة في حال تأخر تفويج بعض الحجاج إلى المطار، وذلك لتفادي تخلفهم عن الرحلات .