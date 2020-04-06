الثبيتي لـ "سبق": عقد سقيا العرضيات مستمر والتوزيع حسب الاستحقاق

كشف عن آلية توزيع المياه للمستفيدين من خلال البرنامج بالمحافظة

كشف مدير عام المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة المهندس عصام الثبيتي لـ"سبق" عن آلية توزيع المياه للمستفيدين من خلال برنامج " سقيا " الذي تشرف عليه المديرية في محافظة العرضيات.

وأوضح المهندس الثبيتي أن هذا الأمر يتم وفق آلية منظمة تمكن العملاء المستحقين من الحصول على كميات المياه المخصصة لهم بشكل شهري منظم والمراعاة في ذلك مواقع القرى التي تفتقر إلى وجود موارد مائية، بالاستفادة من الآبار التي تقوم على تشغيلها المديرية.

وأكد الثبيتي أن عقد السقيا في المحافظة لم يتوقف ومازال التوزيع يسير بنفس الوتيرة السابقة وسيستمر كالمعتاد خلال فترة الصيف القادمة، مشيراً إلى أن جميع العملاء استفادوا من البرنامج خلال الفترة الماضية باستلام الكميات المحددة لهم من المياه.

ونوه بأن البرنامج منذ انطلاقته وحتى الآن حقق أهدافه المستدامة في توزيع المياه لسكان محافظات منطقة مكة المكرمة وتعمل المديرية على تطويره وتحديث آلية التوزيع فيه بشكل مستمر لضمان الاستمرارية في تقديم خدمات السقيا للعملاء.

وفي ختام تصريحه طمأن الثبيتي الأهالي بأن أبوابهم مفتوحة للجميع لتقديم الخدمات لهم مشيراً إلى أن فرع المياه بمحافظة العرضيات يستقبل بشكل يومي المراجعين الذين لم يستلموا كروت السقيا وتتم على الفور عملية الصرف لهم حسب الاستحقاق لكل عميل.