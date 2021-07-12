39 % منهم نساء.. هذا هو عدد سكان دول الخليج العربي والسعودية الأكبر

مركز الإحصاء الخليجي: الولادة تحت إشراف طبي بين 98.6 – 100%

كشف مركز الإحصاء الخليجي، مساء أمس الأحد، عن عدد سكان دول الخليج العربية مجتمعة، مشيراً إلى أن نحو 39% منهم نساء.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن عدد سكان الخليج بلغ خلال العام الماضي 57.6 مليون نسمة، لافتاً إلى أن نسبة النساء من السكان تبلغ 38.9%.

وبحسب "سبوتنيك عربي" تراوح نسبة عمليات الولادة التي تتم تحت إشراف طبي في دول مجلس التعاون الخليجي بين 98.6 – 100%، بحسب المصدر ذاته.

ووفق تقرير سابق للمركز تعد السعودية أكبر دولة خليجية من حيث عدد السكان بما يزيد على 34 مليون نسمة، فيما يزيد عدد سكان البحرين قليلاً على 1.5 مليون نسمة، لتحل في المركز الأخير كأقل دولة خليجية من حيث عدد السكان.