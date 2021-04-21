مليون دولار من المملكة للصندوق الطوعي للآلية الدولية المعنية بسوريا

سلّمها "المعلمي" خلال اجتماع افتراضي مع كريستين مارك أوهيل

سلّم المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، مليون دولار مساهمة المملكة العربية السعودية للصندوق الطوعي للآلية الدولية ‏المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا، خلال اجتماع افتراضي مع رئيسة الآلية الدولية المحايدة ‏والمستقلة المعنية بسوريا كريستين مارك أوهيل.‏

وشهد الاجتماع استعراض جهود المملكة الإقليمية عامة وعلى الصعيد السوري خاصة.‏

وأكد السفير ‏"المعلمي" أن دور المملكة فيما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسة بما فيها ‏الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية.‏

من جانبها، أعربت "أوهيل" عن شكرها ‏للمملكة على دعمها السخي، داعيةً المملكة إلى الاستمرار بتقديم الدعم السياسي للأزمة السورية ‏خصوصاً في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري. ‏

وقد حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الثالثة محمد خشعان، ورئيس اللجنة الخامسة ‏محمد العسيري، والمسؤولة الإعلامية طفول العقبي.‏