وزارة الخارجية المصرية تعلن ضياع "ختم شعار الجمهورية"

جاء ذلك في إعلان بصحيفة حكومية

أعلنت إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الخارجية المصرية، عن فقد البصمة رقم 13533، الخاصة بخاتم شعار الجمهورية.

وجاء هذا الإعلان في إحدى صفحات الإعلانات بواحدة من الصحف الحكومية المصرية، ضمن المكان المخصص للإعلان عن الأشياء المفقودة.

وقالت مصادر في الوزارة: إن نشر الإعلان هو إجراء قانوني؛ للتمكّن من استخراج بدل فاقد للختم المفقود، طبقاً لصحيفة "الوطن" المصرية الخاصة.