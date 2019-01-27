مسرحية الأطفال "أفنان وعدنان" على مسرح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة بجدة

مجاناً.. تُعرض الأربعاء والخميس المقبلين بمشاركة نخبة من المبدعين

يقدم فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، بالشراكة مع وكالة الوزارة للشؤون الثقافية، مسرحية الأطفال "أفنان وعدنان"، وذلك ضمن مبادرات فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة في "ملتقى مكة الثقافي"، وسيتم عرض المسرحية يومي الأربعاء والخميس المقبلين 24 - 25 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 30 - 31 يناير 2019م، في تمام الساعة الـ8 مساءً، على مسرح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة في مدينة جدة.

وتجمع المسرحية بين نخبة من المبدعين في مجال المسرح، فهي من تأليف هائل عقيل ومن إخراج أحمد الصمان وبطولة الطفلة ليان الراعي، والطفل ريان محمد، والفنانة سارة بحراوي، والفنان محمد أبوالعينين والفنان ذياب الغامدي، ويشارك في تنفيذ الإضاءة محمد سويدان، وفي تنفيذ الموسيقى صالح الزهراني، وإدارة الإنتاج فارس دمدم، وديكور م. نادر الجمال، ومساعد مخرج محمد الصليمي وإشراف فني بندر الحازمي، ومن تنفيذ فرقة شباب المسرح.

وتقدم المسرحية تراث الأجداد في قالب تراثي كوميدي ممتع، كما تعكس جهود وإنجازات القيادة الرشيدة خلال مواسم الحج والعمرة، متناولة جهود رجال الأمن الكبيرة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة.

ووجهت وزارة الإعلام، الدعوة للأطفال والعائلات "مجاناً" لحضور عرض المسرحية.