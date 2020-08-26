"الحياة الفطرية": لم نصدر أي بيانات بخصوص ممارسة الصيد لهذا العام

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه لم يصدر حتى الآن بيان بشأن ممارسة الصيد لهذا العام.
وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "تودّ الهيئة أن تُبيّن أنه لم يصدر منها بيان الصيد لهذا العام. وسوف يتم الإعلان عنه قريبًا بإذن الله".الهيئة السعودية للحياة الفطرية
قالت: سيتم الإعلان عنه قريبًا
أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه لم يصدر حتى الآن بيان بشأن ممارسة الصيد لهذا العام.
وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "تودّ الهيئة أن تُبيّن أنه لم يصدر منها بيان الصيد لهذا العام. وسوف يتم الإعلان عنه قريبًا بإذن الله".