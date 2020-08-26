"الحياة الفطرية": لم نصدر أي بيانات بخصوص ممارسة الصيد لهذا العام

قالت: سيتم الإعلان عنه قريبًا

أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه لم يصدر حتى الآن بيان بشأن ممارسة الصيد لهذا العام.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "تودّ الهيئة أن تُبيّن أنه لم يصدر منها بيان الصيد لهذا العام. وسوف يتم الإعلان عنه قريبًا بإذن الله".

الهيئة السعودية للحياة الفطرية

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26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 04:51 PM

قالت: سيتم الإعلان عنه قريبًا

"الحياة الفطرية": لم نصدر أي بيانات بخصوص ممارسة الصيد لهذا العام

منصور الشلاقي

الرياض

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أوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أنه لم يصدر حتى الآن بيان بشأن ممارسة الصيد لهذا العام.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "تودّ الهيئة أن تُبيّن أنه لم يصدر منها بيان الصيد لهذا العام. وسوف يتم الإعلان عنه قريبًا بإذن الله".

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