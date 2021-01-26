القريات تبقى عند الصفر.. والمملكة تشهد اعتدالاً نسبياً في درجات الحرارة

كشف #المركز_الوطني_للأرصاد، عن حالة اعتدالٍ نسبي في درجات #الحرارة على مناطق #المملكة.
وأوضح المركز، اليوم، أن #القريات تبقى عند درجة الصفر المئوي فجر #اليوم.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقساً مستقراً بوجهٍ عام على معظم مناطق المملكة، وسماءً غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب وشمال المملكة.حالة الطقس الأرصاد
"الوطني للأرصاد" توقَّع طقساً مستقراً اليوم بوجه عام على معظم مناطق المملكة
كشف #المركز_الوطني_للأرصاد، عن حالة اعتدالٍ نسبي في درجات #الحرارة على مناطق #المملكة.
وأوضح المركز، اليوم، أن #القريات تبقى عند درجة الصفر المئوي فجر #اليوم.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقساً مستقراً بوجهٍ عام على معظم مناطق المملكة، وسماءً غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب وشمال المملكة.