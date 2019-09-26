بدء استقبال طلبات ترخيص مصانع ومستودعات الأجهزة الطبية المحلية

"الغذاء والدواء": لن يسمح بمزاولة أي مصنع لنشاطه بعد التاريخ المحدد

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء استقبال طلبات ترخيص مصانع ومستودعات الأجهزة والمنتجات الطبية المحلية، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة بضرورة الحصول على ترخيص مزاولة النشاط من "الغذاء والدواء" قبل تاريخ 1/ 10/ 2020.

وينص القرار على وجوب حصول المستوردين والموزعين والمصنعين المحليين والممثلين القانونيين للمصنّعين على ترخيص للمنشأة وفروعها ومستودعاتها من الهيئة.

وأهابت الهيئة بممثلي مصانع ومستودعات الأجهزة والمنتجات الطبية المحلية الاستفادة من المهلة المحددة والتقيد بها، إذ لن يسمح بمزاولة أي مصنع أو مستودع لنشاطه ولا تسويق منتجاته داخل المملكة بعد التاريخ المحدد إلا باستيفاء جميع متطلبات الهيئة.

ويمكن للمستثمر الاطلاع على النماذج والمتطلبات اللازمة لترخيص المصانع والمستودعات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال أيقونة "رحلة العميل".