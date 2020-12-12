"الأرصاد" تنبّه لأمطار ورياح على جازان

تشمل عدة محافظات وتستمر لـ 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة جيزان، ومحافظات: صبيا، بيش، أبو عريش، صامطة، الداير بني مالك، الريث، فيفا، هروب، العارضة، فرسان، والأجزاء الساحلية.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.