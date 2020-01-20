"آل سويلم" يدعم خزينة النصر بمليون ريال

قدم سعود آل سويلم، عضو شرف نادي النصر الذهبي، ورئيس مجلس إدارته السابق، دعمًا ماليًا لناديه مقداره مليون ريال.

وثمنت إدارة نادي النصر بقيادة صفوان السويكت، هذه المبادرة الداعمة من سعود آل سويلم، وهي ليست الأولى من جانبه تجاه العالمي.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني ضمن جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة وبفارق الأهداف عن المتصدر الهلال.

سعود آل سويلم النصر

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20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441 07:38 PM

"آل سويلم" يدعم خزينة النصر بمليون ريال

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قدم سعود آل سويلم، عضو شرف نادي النصر الذهبي، ورئيس مجلس إدارته السابق، دعمًا ماليًا لناديه مقداره مليون ريال.

وثمنت إدارة نادي النصر بقيادة صفوان السويكت، هذه المبادرة الداعمة من سعود آل سويلم، وهي ليست الأولى من جانبه تجاه العالمي.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني ضمن جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة وبفارق الأهداف عن المتصدر الهلال.

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سعود آل سويلم النصر

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