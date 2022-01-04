"ياقوت زين السعودية" تفوز بجائزة الأكثر ابتكارًا في خدمة المنتجات بقمة "تيلكوم ريفيو"

تجربة رقمية متكاملة تؤكد نجاح الشركة في تبني وتطبيق استراتيجية نمو طموحة

فازت خدمة "ياقوت" الرقمية من "زين السعودية" بجائزة "الأكثر ابتكارًا في خدمة المنتجات"، خلال الدورة الخامسة عشرة لقمة "تليكوم ريفيو" (Telecom Review)، التي انعقدت في دبي يوم 8 ديسمبر.

وجاء حصول "زين السعودية" على جائزة "أكثر مشغل اتصالات ابتكارًا في خدمة المنتجات"، عن خدمة "ياقوت"؛ كتأكيد على نجاح الشركة في تبنّي وتطبيق استراتيجية نمو طموحة مكّنتها من تحقيق الريادة في مبادرات الابتكار الرقمي، إلى جانب المنتجات والخدمات المبتكرة.

تعتبر "ياقوت"، أحد أكثر منتجات "زين السعودية" ابتكارًا، وهي مجموعة من الباقات الرقمية التي تقدّمها الشركة عبر تطبيق خاص، لتمنح المشتركين فرصة للتواصل عبر تجربة رقمية متكاملة وموثوقة دون الحاجة إلى معرفات خاصة كالبصمات أو الوثائق أو الأوراق؛ إذ إن كل الإجراءات تتم ضمن تطبيق رقمي، بدءًا من طلب الشريحة وتفعيلها، وحتى الاشتراك في التجديد التلقائي الذي يتم بشكل فوري كل شهر.

وتعليقًا على هذه الجائزة، قال نائب الرئيس للأسواق المحاذية لـ"زين السعودية" المهندس صلاح بن عبدالله الغامدي: "إن الابتكار مفتاح من مفاتيح النمو في زين السعودية، وهو محدد من محددات توجهاتنا الاستراتيجية، ويقودنا إلى آفاق جديدة من التطوير الذي يستهدف ترقية تجربة المستخدم بمعايير عالمية.

وأضاف الغامدي: من خلال ياقوت، حققنا هدفين رئيسيين: الأول يتمثل في تعزيز الابتكار وتعميقه من خلال منح المشترك تحكمًا مطلقًا بالباقات والخدمات والتطبيقات وفق ما يتناسب مع متطلباته، ضمن بيئة رقمية متطورة تحاكي لغة العصر مع سهولة في الاستخدام. والثاني: المساهمة في الارتقاء بجودة حياة مشتركي زين السعودية وضمان رفاهيتهم".

ومع جائزة "أكثر مشغل اتصالات ابتكارًا" في خدمة المنتجات، تكون "زين السعودية" قد توجت بجائزتين من قمة "تليكوم ريفيو" لقادة قطاع الاتصالات 2021، بعد أن حصلت أيضًا على جائزة "أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G).