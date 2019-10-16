شاهد .. "بلدية ينبع" تغلق مستودعاً يقع داخل حي سكني وأحد المطاعم

الأول يعمل دون ترخيص والآخر به عدد من مخالفات الصحة العامة

أغلقت بلدية محافظة ينبع ممثلة بوكالة البلدية للخدمات الممثلة بإدارة الأسواق، مستودعاً في المحافظة غير مرخص ويقع داخل حي سكني، إضافة إلى إغلاق أحد المطاعم على خلفية عدد من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

جاء ذلك في أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ حيث تم ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالصحة العامة، منها: سوء النظافة، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول الحشرات، وانتهاء الرخصة، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقه وإغلاق المنشأة.

وأهابت البلدية بالمواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن أيّ مخالفة تتعلق بالصحة العامة على الرقم 940.