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للوقوف على الخدمات والمناشط الدعوية التي تعمل عليها الوزارة

"الشعلان" يزور مركزي الدعوة والإرشاد بمحافظتَي العارضة وفيفا بجازان

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زار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون الدعوة والإرشاد المكلف، الشيخ عبدالعزيز بن محمد الشعلان، صباح اليوم الخميس، مركزي الدعوة والإرشاد بِمُحافظتَي العارضة وفيفا؛ للوقوف على الخدمات والمناشط الدعوية التي تعمل عليها الوزارة.



وتجول "الشعلان" خلال زيارته على أقسام المراكز، واطلع على مرافقها، واستمع أيضاً لاحتياجاتهم وشرح مفصل عن منجزاتهم في المناشط الدعوية والإرشادية، وثمَّن جهودهم من جانبٍ آخر ودعمهم لمضاعفة العمل والاستمرار بالدعوة في سبيل الله.



وبيَّنَ "الشعلان" حرص الوزير الكبير على متابعة كافة أعمالهم المُباركة، وأوصاهم بتقوى الله -عز وجل- في السر والعلن، وإخلاص النية بالعمل لله سبحانه وتعالى، وحثَّهم على تبيان محاسن وجهود هذه الدولة وولاة أمرها في نشر العقيدة السمحة التي جاءت بالسمع والطاعة وتوحيد الصف والكلمة والرعاية التامة للمساجد ومرتاديها، ومحاربة كل فكر ضال يسعى لنشر التطرف من خلال منابر الدعوة وكافة مناشطها النَيِّرة.



تأتي هذه الجولة استناداً لتوجيه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تزامناً مع زيارته للمنطقة.