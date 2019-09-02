





3

"الدهمشي": بناءً على معايير وزارية تمّ تطبيقها على جميع المتقدمين

بالأسماء.. مدير "تعليم القريات" يعتمد المرشحين للمدارس والمراكز الليلية

617

اعتمد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، أسماء المعلمين المرشحين للعمل في المراكز والمدارس الليلية للفصل الدراسي الأول (1440/ 1441هـ).

وأوضح رئيس تعليم الكِبار عبدالعزيز بن مضحي الدهمشي، أن الترشيح جاء بناءً على معايير وزارية تمّ تطبيقها على جميع المتقدمين، مؤكداً على جميع المرشحين سرعة المباشرة في المراكز والمدارس ابتداء من يوم الاثنين (٣/ 1/ ١٤٤١هـ).