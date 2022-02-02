طبيب: لا تناموا بالجوارب.. وهذه أسهل طريقة لتدفئة القدمين

يفضل الكثير من الأشخاص النوم وهم يرتدون الجوارب لتدفئة القدمين في هذه الفترة؛ وخاصة في فصل الشتاء؛ إلا أن ذلك قد يسبب عددًا من المشاكل الصحية لفئة منهم.

وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، حذّر جراح الأوردة أرمين أفاكيان، من هذه العادة، مقترحًا في الوقت نفسه طريقة لتدفئة القدمين.

وقال الطبيب: "هناك مجموعة معينة من الأشخاص الذين يعانون من برودة القدم باستمرار. وهذا يحدث عند البالغين المصابين بتصلب الشرايين في الأطراف السفلية؛ فمع هذا المرض لا يصل الدم إلى الساقين. ويُمنع الأشخاص المصابون بهذا المرض من النوم في الأماكن المغلقة تمامًا.

ويضيف "أفاكيان" محذرًا: "ارتداء الجوارب في السرير لتدفئة القدمين، يقلل من إمداد الدم؛ مما يؤدي إلى انخفاض الخصائص الوقائية لجلد الساقين، ونتيجة لذلك قد تتشكل الالتهابات الفطرية ولا تشفى لفترة طويلة؛ وبالتأكيد يمنع هؤلاء الناس من النوم مرتدين جواربهم".

أما الفئة الثانية التي حذّر الطبيب أصحابها من هذه العادة؛ فهم الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري؛ لأنهم غالبًا ما يعانون من مشاكل في الأوعية الدموية.

طريقة رائعة لتدفئة القدمين

وحول إمكانية تدفئة القدمين قبل الذهاب إلى النوم؛ نصح الطبيب بأخذ دُش ساخن للقدمين. ويقول "أفاكيان": "هناك بعض التمارين التي تساعد على تدفئة الساقين قبل الذهاب إلى الفراش؛ كأخذ دش متباين الحرارة على القدمين، باستخدام الماء الساخن والبارد بالتناوب. بعد دقيقة ونصف الدقيقة إلى دقيقتين من هذا الإجراء، في 90% من الأشخاص تصبح الأرجل دافئة ويمكنهم الذهاب للنوم براحة".