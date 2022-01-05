وفاة الشيخ العلامة ⁧‫صالح اللحيدان‬⁩ عضو هيئة كبار العلماء بعد معاناة مع المرض

انتقل إلى رحمة الله تعالى عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، اليوم الأربعاء عن عمر ناهز التسعين عاماً وذلك بعد معاناته مع المرض ، ادخلته العناية المركزة مؤخراً.

والشيخ اللحيدان ولد في مدينة البكيرية في منطقة القصيم عام 1932 وقد تخرج من كلية الشريعة عام 1959م، وعمل سكرتيراً وملازماً قضائياً للشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية السابق في الإفتاء بعد تخرجه، إلى أن عين عام 1963م مساعداً لرئيس المحكمة الكبرى في الرياض، ثم رئيساً للمحكمة عام 1964م.

حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 1969م واستمر رئيساً للمحكمة الكبرى إلى أن عين عام 1970م قاضي تمييز وعضواً في الهيئة القضائية العليا, وشغل حتى عام 2009 منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى.

" سبق " تتقدم بأحر التعازي لأسرة وطلبة ومحبي الشيخ رحمه الله