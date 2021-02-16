أكثر من 5000 جولة رقابية على المساجد والجوامع في الرياض خلال أسبوعين

ضبط 749 مخالفة ومعالجتها فوراً

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين المنصرمين 5516 جولة رقابية على جميع مساجد وجوامع منطقة الرياض ومحافظاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كوفيد - 19، وتم ضبط 749 مخالفة ومعالجتها فوراً.

وأكد مدير الفرع الدكتور أحمد الفارس, مواصلة الفرع الجولات الرقابية والمتابعة الدائمة، بالإضافة إلى تنفيذ عشرات البرامج الدعوية التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية، منوهاً إلى تعاون المصلين ومنسوبي المساجد باتخاذ وسائل السلامة للوقاية من فيروس كورونا.