تخصيص 20 عربة كهربائية لنقل كبار السن بالمسجد الحرام

65 موظفاً يقدمون الخدمات بعدما تلقوا التدريب والتأهيل

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 عربة كهربائية؛ لنقل ذوي الهمم وكبار السن في ساحات المسجد الحرام.

وقال مدير العلاقات العامة بالرئاسة راجح الحارثي: الرئاسة توفر العربات المتنقلة لكبار السن وذوي الهمم على مدار الساعة.

وأضاف: حرصت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام على تكثيف جهودها في موسمي الحج والعمرة؛ نظراً لزيادة أعداد الحجاج.

وأردف "الحارثي": هذه الخدمات تقدم من خلال موظفين مؤهلين بلغ عددهم لهذا العام 65 موظفاً حرصت الرئاسة على تأهيلهم وتدريبهم لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة.