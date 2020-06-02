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العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 3083 بينها 58 وفاة

تايلاند تسجّل حالتَي إصابة ووفاة جديدتين بفيروس كورونا

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قال متحدث باسم وزارة الصحة التايلاندية، إن البلاد سجّلت حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة يوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز"، قال تاوسين ويسانيوتين، وهو متحدث باسم قوة العمل الحكومية لمكافحة كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للحالات في البلاد بلغ 3083، بينها 58 وفاة.

وتماثل 2966 مريضاً للشفاء من المرض.