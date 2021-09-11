أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً

تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ٨ مساءً.