"الشؤون الإسلامية" بالشرقية تنهي استعداداتها لفتح المساجد والجوامع

‬خلال اجتماع افتراضي لمديري القطاعات

عقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، اجتماعًا مرئيًّا (عن بعد) أمس، ناقش فيه مدير عام الفرع الشيخ سليمان بن فهد مع مديري إدارات الفرع ومديري إدارات المساجد في مدينة الدمام ومحافظات المنطقة؛ خطوات تنفيذ إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.



وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية تنفيذ ما ورد بكل دقة لسلامة المصلّين؛ ومن ذلك: فتح المساجد قبل الأذان بـ(15) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ(10) دقائق، والإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى (10) دقائق.



وكذلك فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتًا، وإلزام المصلين بترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلٍّ، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد، أو أي شي آخر من طيب أو سواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.