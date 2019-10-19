كلاسيكو تاريخي يجمع الوحدة بالاتحاد.. والنصر في مواجهة الرائد

ثلاث مواجهات في الجولة السابعة من الدوري

تتواصل منافسات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثة لقاءات.

ففي الرياض يستضيف فريق الشباب نظيره الاتفاق. الشباب يدخل اللقاء وهو في المركز السابع بتسع نقاط، ويسعى لتحقيق انتصار، يقفز به ثلاث خطوات للأمام.

في المقابل يطمح الاتفاق لتحسين وضعه؛ إذ يحتل المركز الثاني عشر بست نقاط.

وفي مكة المكرمة يلتقي الوحدة نظيره الاتحاد في كلاسيكو تاريخي.

الوحدة الذي يعيش نشوة فنية يسعى لمواصلة انتصاراته؛ إذ يحتل المركز الثالث بـ12 نقطة. أما الاتحاد فيحتل المركز السادس بتسع نقاط.

وفي بريدة يعود النصر لخوض المباريات الرسمية بعد توقفه في الجولة السادسة بسبب تأجيل مواجهته أمام الفيصلي. ويواجه النصر نظيره الرائد.

ويأتي النصر ثامنًا في الترتيب بثماني نقاط. أما الرائد فيحتل المركز الثالث عشر بخمس نقاط.