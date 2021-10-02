اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

ينظم العام المقبل

أعلن مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ جون كيري، اليوم (السبت)، أن مصر قد اختيرت لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل.

وفي كل عام، يتولى بلد يمثل منطقة مختلفة من العالم رئاسة المؤتمر، ويتم استضافة الاجتماع في ذلك البلد.

وفي الشهر الماضي أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسميًّا اهتمام بلاده باستضافة القمة.