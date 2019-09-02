مدرب كرة قدم يجتذب العناصر .. لعبة إخوانية قطرية لنشر التطرف في هولندا

تقرير لمحلل استخباراتي يكشف تفاصيل ويرصد دور جماعة الإخوان والتمويل

حذّر موقع "إنفيستيجيتيف جورنال" البريطاني، المتخصص في التحقيقات الصحفية من الدور الخطير الذي يقوم به النظام القطري في هولندا، لافتاً إلى ضرورة قيام الشرطة والمسؤولين الحكوميين بمعالجة مشكلة التطرف في العاصمة أمستردام وكبرى المدن الهولندية.

وأوضح التقرير، الذي كتبه "رونالد ساندي"-كبير المحللين السابقين في مكافحة الإرهاب في المخابرات العسكرية الهولندية- أنه توجد قوى خفية لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمتعاطفين معها داخل هولندا.

ووفق ما نقلته "الاتحاد" الإماراتية، فقد لفت التقرير الاستقصائي، إلى الدور القطري الخطير الذي يتم في هولندا، شأنه شأن الدول الأوروبية الأخرى التي تتسابق الصحف حالياً في كشفه، وأوضح أن الدور القطري يأتي من تمويل مساجد تسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية التي استطاعت خلال فترة قصيرة شراء أربعة عقارات في أمستردام وروتردام ولاهاي، تصل قيمتها إلى خمسة ملايين يورو على الأقل.

وأكد التحقيق الصحفي البريطاني، أنه جرى رصد انتشار الفكر الإرهابي المتطرف بين الشباب الهولندي المسلم، من خلال المساجد الممولة من دول على صلات بجماعة الإخوان الإرهابية ومنها قطر.

وأشار رونالد ساندي؛ في تحقيقه، إلى أن الإخواني أحمد الراوي وقّع عقد شراء المسجد الأزرق في أمستردام، ورغم ذلك لم يكن هناك أي رد فعل من جانب الحكومة الهولندية لدخول "الإخوان" والجماعات المتطرفة الأخرى والممولين تمويلاً جيداً والمناهضين للتكامل في هولندا، وفي السنوات التي تلت عام 2008 ركزت إستراتيجية جماعة الإخوان الإرهابية في هولندا بشكل واضح على أكبر المدن في البلاد، وخاصة أمستردام وروتردام.

وركزت "الجماعة" أيضاً على الهولنديين والمسلمين من الجيل الثالث الذين بالكاد يتحدثون العربية، وبالتالي فإن معظم المحاضرات والوعظ في المساجد التي يسيطر عليها "الإخوان" بتمويل قطري تتم باللغة الهولندية، والمتحدثون الدوليون المعروفون في تيار "الإخوان" مثل جمال البدوي؛ وحسين حلاوة؛ يلقون محاضراتهم في كثير من الأحيان باللغة الإنجليزية.

وأشار الموقع، إلى أنه في الوقت الذي كشف فيه تقرير للحكومة الهولندية وأجهزة المخابرات تم تقديمه للبرلمان، على أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في هولندا "يعملون بسرية ومناهضون للتكامل"، إلا أنهم يمكنهم من خلال السماح لهم، بتولي مناصب رئيسة في "هيئة اتصال المسلمين"، وهي أحد مجالس التنسيق الرسمية بين الجاليات المسلمة والحكومة.

كما كشف التحقيق، عن كيفية استقطاب أحد المتطرفين المدانين قضائياً، العناصر للجماعات المتطرفة، وكيف أصبح مؤثراً في أوساط الشباب في أمستردام، وناقش التحقيق دور "بلال لامراني"؛ وهو عضو سابق بالجماعة الهولندية الإرهابية المعروفة باسم شبكة "هوفشتاد"، الذي عمل أخيراً مدرباً لمعالجة التطرف في أمستردام، حيث حصل على فرصة للتواصل مع الشباب من قليلي الخبرة والتغرير بهم، وطبقاً للتحقيق، فإن الثقة وصلت من جانب سلطات أمستردام في "لامراني"؛ إلى حد أنهم عيّنوه مدرباً في دورات كرة القدم، ما سمح له بالوصول إلى عقول أكثر شباباً وأكثر عرضة للتطبع بأفكاره، ولا تزال أجهزة الاستخبارات الهولندية ترى "بلال"؛ تهديداً محتملاً، وتقييمهم عنه هو أنه لا يمكن التنبؤ به وخطير!

وانتقد التحقيق الصحفي، انتشار آلة التطرف القطرية في البلاد، مشيراً إلى انضمام بضع عشرات من الشباب المسلم من أمستردام إلى مجموعات قريبة من تنظيم القاعدة وحشود داعش الإرهابية.