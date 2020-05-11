وزير الطاقة: تعميق تخفيضات النفط يستهدف التعجيل بإعادة التوازن إلى السوق

قال: أرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف قيود الحركة

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان لرويترز إن تعميق المملكة لتخفيضات إنتاج النفط في يونيو يهدف إلى التعجيل بالتخلص من تخمة في الإمدادات العالمية وإعادة التوازن إلى سوق النفط.

ووفق رويترز في وقت سابق يوم الاثنين، أصدرت السعودية إعلاناً بأنها ستزيد تخفيضات إنتاج النفط اعتباراً من أول يونيو بمقدار مليون برميل يومياً.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية "تريد أن يكون لها السبق" وإنه يرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف القيود على الحركة التي فرضت على مدار الشهور الأخيرة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.

وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان النفط

1

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 09:39 PM

قال: أرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف قيود الحركة

وزير الطاقة: تعميق تخفيضات النفط يستهدف التعجيل بإعادة التوازن إلى السوق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 879

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان لرويترز إن تعميق المملكة لتخفيضات إنتاج النفط في يونيو يهدف إلى التعجيل بالتخلص من تخمة في الإمدادات العالمية وإعادة التوازن إلى سوق النفط.

ووفق رويترز في وقت سابق يوم الاثنين، أصدرت السعودية إعلاناً بأنها ستزيد تخفيضات إنتاج النفط اعتباراً من أول يونيو بمقدار مليون برميل يومياً.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية "تريد أن يكون لها السبق" وإنه يرى علامات على تعاف تدريجي للطلب بينما تتجه الدول لتخفيف القيود على الحركة التي فرضت على مدار الشهور الأخيرة لوقف انتشار وباء فيروس كورونا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان النفط

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020