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ضمن حملة "بِرّاً بمكة" وبالتعاون مع "حفظ النعمة" و"نفع الخيرية"

"خالد الفيصل" يوافق على إطلاق برنامج "إفطار مليون صائم"

وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل على إطلاق برنامج إفطار مليون صائم، ضمن حملة "بِرّاً بمكة".

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ويأتي ذلك بالتعاون مع جمعيتي حفظ النعمة ونفع الخيرية بالمنطقة، وبمتابعة من لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.