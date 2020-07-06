هل يصل سعر تذكرة الطيران إلى 10 يورو.. لوفتهانزا تجيب

منافسة قوية في أوروبا

أقدمت العديد من شركات الطيران الأوروبية الخاصة في الوقت الحالي على تخفيض أسعار التذاكر إلى أقصى حد، من أجل اكتساب حصة سوقية في الوقت الذي تتراجع فيه أعداد المسافرين في العالم إلى مستويات قياسية؛ مما أدى إلى إعلان العديد من شركات الطيران عن أسعار تذاكر تقل عن 10 يورو، وبلغت قيمتها 11.25 دولارًا، وهو ما أثار غضب كبرى شركات الطيران العالمية؛ حيث رد كارستن سبور الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، بأن التذاكر منخفضة التكاليف التي تبلغ قيمة الواحدة أقل من عشرة يورو 11.25 دولارًا، تضر بسمعة صناعة الطيران، ولا تنفع إلا بشكل مؤقت، وأكد سبور في مقابلة مع صحيفة «نويه تسوريشر تسايتونغ» السويسرية أوردتها بلومبيرغ للأنباء، أن بيع تذكرة بقيمة 9.99 يورو أمر غير مسؤول من الناحيتين الاقتصادية والبيئية.

وأضاف أن أكبر شركة طيران في أوروبا تسعى إلى الحصول على تمويل في أسواق رأس المال؛ لتسديد قروض حكومية حصلت عليها لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا بحلول عام 2023.