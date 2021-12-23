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أكد أن شظايا الطائرة المفخخة التي تم إسقاطها تناثرت بمحيط المطار دون وقوع إصابات

تدمير مُسَيَّرة حاولت استهداف مطار أبها.. التحالف: رصدنا المصدر ونعمل على تحييده

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وقال التحالف: شظايا المُسَيَّرة التي تم إسقاطها، تناثرت بمحيط مطار أبها دون وقوع إصابات، ورصدنا مصدر التهديد، وسنعمل على تحييده وتدميره لحماية المدنيين.