آخر أرقام الجائحة في الإمارات والكويت.. 369 إصابة جديدة بالأولى و770 بالثانية

"الصحة الإماراتية" كشفت عن إجراء 43,000 فحص جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات عن 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 59,546 حالة.

وأشارت الوزارة إلى إجراء أكثر من 43,000 فحص جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 347 حالة .

وأوضحت الوزارة أن 395 حالة تعافت من فيروس كورونا بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 52,905.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 770 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس فى البلاد إلى 65,179 حالة.

وأوضحت الصحة الكويتية، أنه تم تسجيل 624 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليصل إجمالي الشفاء فى الكويت إلى 55,681 حالة، بينما تم تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 442 حالة.