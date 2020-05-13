أمير القصيم يدشن مبادرة لتوعية اصحاب المنشآت بالبرامج الحكومية

تحت مسمى "نوافذ الأمل" وتقدم استشارات عن بُعد في شتى المجالات

دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود اليوم وعبر الاتصال المرئي عن بعد المنصة الالكترونية لمبادرة "نوافذ الأمل" وذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين عام برنامج التوطين أحمد المشيقح، ومشاركة عدد من الجهات المعنية.

وتستهدف المنصة توعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ للتخفيف من الآثار المترتبة على القطاع الخاص من الإجراءات والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، ودعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تطبق في هذه الجائحة.

وتقدم المبادرة خدمة نوافذ استشارة عن بعد في شتى المجالات، ولتحقيق الاستقرار والنمو والتغلب على التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تحويل المنشآت من تجارة تقليدية إلى تجارة إلكترونية في ظل هذه الظروف الراهنة.