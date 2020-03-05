"الجبير" ووزير خارجية بريطانيا يعقدان جلسة مشاورات سياسية

بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومستجدّات الأوضاع

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم؛ وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة.



وعقب الاستقبال عقد الجانبان جلسة مشاورات سياسية، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدّات الأوضاع الإقليمية والدولية.



حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.