مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية في المناطق المحاذية لصعدة

وزع حقائب شتوية في مكيراس والصومعة بالبيضاء

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس بتوزيع مواد إيوائية شملت 98 خيمة و196 بطانية للنازحين في السادة الشمالية، والجعدة، وبني فائد، والتنابكة، و الغرزة، ومبجر، والعتنة، وضابرة، المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 490 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لدعم أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات بدون تمييز.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية أمس الأول 140 حقيبة شتوية في مديريتي مكيراس والبيضاء بمحافظة البيضاء، استفاد منها 1,415 فردًا.


ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الحقائب الشتوية الذي ينفذه المركز في اليمن الشقيق.

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28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441 05:56 PM

وزع حقائب شتوية في مكيراس والصومعة بالبيضاء

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية في المناطق المحاذية لصعدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس بتوزيع مواد إيوائية شملت 98 خيمة و196 بطانية للنازحين في السادة الشمالية، والجعدة، وبني فائد، والتنابكة، و الغرزة، ومبجر، والعتنة، وضابرة، المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 490 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لدعم أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات بدون تمييز.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية أمس الأول 140 حقيبة شتوية في مديريتي مكيراس والبيضاء بمحافظة البيضاء، استفاد منها 1,415 فردًا.


ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع الحقائب الشتوية الذي ينفذه المركز في اليمن الشقيق.

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