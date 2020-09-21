"الصحة": تسجيل 492 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1060 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2020، تسجيل 492 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 330246 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1060 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 311499 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4512 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 14235 والحالات الحرجة 1133 حالة.