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شدد على أنه لا وجود لمنصات تحجز لذلك سوى تطبيق "صحتي"

مخالف وتم اتخاذ اللازم.. "العبدالعالي": ضبطنا إعلان بيع مواعيد لقاح كورونا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، أنه تم ضبط مخالفة إعلان متداول عن بيع مواعيد لقاح كورونا، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المخالفين.

وأضاف "العبدالعالي" أنه لا صحة لوجود منصات لحجز اللقاح؛ سوى المنصة المعتمدة لحجز لقاح كورونا منصة تطبيق صحتي.

كما أكد أن الحجز لأخذ لقاح كورونا متاح للجميع ومجانًا عبر التطبيق في كل مواقع تقديم التطعيم.