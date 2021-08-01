"الفيصل" يلتقي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية.. في أولمبياد طوكيو2020

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس البعثة السعودية لأولمبياد طوكيو، رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية ياسوهيرو ياماشيتا في مقر اللجنة الأولمبية اليابانية بحضور النائب وعضوي البعثة السعودية الرسمية ياسر المسحل وأضواء العريفي .



وبحث الطرفان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاستضافات الرياضية بما يخدم رياضة وشباب البلدين.