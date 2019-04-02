شاهد.. ‏البرق ‏يضيء سماء الأفلاج بعد انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار

انقطع عن منازل مدينة ليلى.. وتم استخدام المولدات بمستشفى المحافظة

تشهد محافظة الأفلاج الآن ‏هطول أمطار متوسطة، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن منازل الأهالي في مدينة ليلى. ‏

وتسببت الزوابع الرعدية التي صاحب الحالة المطرية التي شهدتها الأفلاج قبل قليل في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مدينة ليلى وشوارعها ومنازلها، وتم مباشرة عمل المولدات الاحتياطية بمستشفى الأفلاج.