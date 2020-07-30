"إغاثي" الملك يوزع موادّ إيوائية للمتضررين من السيول في بمأرب

ضمن إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، مواد إيوائية للمتضررين من السيول في وادي ذنة بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، استفاد منها 50 أسرة نازحة، وتضمنت المواد الإيوائية 50 خيمة و250 بطانية و100 بساط.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.