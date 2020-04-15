أمانة مكة تكشف خطوات إصدار تصاريح التنقل للعاملين للأنشطة المستثناة عبر بوابة بلدي

عبر رابط ويمكن طباعة التصريح والتوجّه إلى شرطة ‫العاصمة المقدسة لوضع الختم

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن إمكانية إصدار تصاريح التنقل للعاملين إذا كان النشاط من الأنشطة المستثناة من منع التجول في العاصمة المقدسة عبر‫ بوابة بلدي، حيث يمكن طباعته والتوجّه إلى شرطة ‫العاصمة المقدسة للحصول على الختم اللازم.

‏للاطلاع على الإجراءات: ‏‪ow.ly/CDWA30qy9HF