أمانة مكة تكشف خطوات إصدار تصاريح التنقل للعاملين للأنشطة المستثناة عبر بوابة بلدي

عبر رابط ويمكن طباعة التصريح والتوجّه إلى شرطة ‫العاصمة المقدسة لوضع الختم

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن إمكانية إصدار تصاريح التنقل للعاملين إذا كان النشاط من الأنشطة المستثناة من منع التجول في العاصمة المقدسة عبر‫ بوابة بلدي، حيث يمكن طباعته والتوجّه إلى شرطة ‫العاصمة المقدسة للحصول على الختم اللازم.

‏للاطلاع على الإجراءات: ‏‪ow.ly/CDWA30qy9HF

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة تصاريح التنقل منع التجول فيروس كورونا الجديد

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15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 11:49 PM

عبر رابط ويمكن طباعة التصريح والتوجّه إلى شرطة ‫العاصمة المقدسة لوضع الختم

أمانة مكة تكشف خطوات إصدار تصاريح التنقل للعاملين للأنشطة المستثناة عبر بوابة بلدي

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن إمكانية إصدار تصاريح التنقل للعاملين إذا كان النشاط من الأنشطة المستثناة من منع التجول في العاصمة المقدسة عبر‫ بوابة بلدي، حيث يمكن طباعته والتوجّه إلى شرطة ‫العاصمة المقدسة للحصول على الختم اللازم.

‏للاطلاع على الإجراءات: ‏‪ow.ly/CDWA30qy9HF

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مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة تصاريح التنقل منع التجول فيروس كورونا الجديد

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