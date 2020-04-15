أمانة مكة تكشف خطوات إصدار تصاريح التنقل للعاملين للأنشطة المستثناة عبر بوابة بلدي

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن إمكانية إصدار تصاريح التنقل للعاملين إذا كان النشاط من الأنشطة المستثناة من منع التجول في العاصمة المقدسة عبر بوابة بلدي، حيث يمكن طباعته والتوجّه إلى شرطة العاصمة المقدسة للحصول على الختم اللازم.
للاطلاع على الإجراءات: ow.ly/CDWA30qy9HFمكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة تصاريح التنقل منع التجول فيروس كورونا الجديد
عبر رابط ويمكن طباعة التصريح والتوجّه إلى شرطة العاصمة المقدسة لوضع الختم
كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن إمكانية إصدار تصاريح التنقل للعاملين إذا كان النشاط من الأنشطة المستثناة من منع التجول في العاصمة المقدسة عبر بوابة بلدي، حيث يمكن طباعته والتوجّه إلى شرطة العاصمة المقدسة للحصول على الختم اللازم.
للاطلاع على الإجراءات: ow.ly/CDWA30qy9HF