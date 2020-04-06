أنباء سارة من ألمانيا تؤكد التراجع الطفيف لكورونا في أوروبا

سجلت رابع تراجع على التوالي في معدل الإصابات.. 3677 حالة جديدة

في رابع تراجع على التوالي في المعدل اليومي للإصابة بحالات جديدة، ذكرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس داخل ألمانيا زاد 3677 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وكان عدد الحالات الجديدة أقل من حالات الإصابة التي أعلن عنها الأحد في ألمانيا، وبلغت 5936 حالة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"؛ فإنه بالحصيلة الجديدة التي أعلن عنها الاثنين؛ يرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 95391.

يُذكر أنه على مدار الأيام القليلة الماضية، سجّلت دول أوروبية تراجعًا -ولو طفيفًا- على مستوى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو بالضبط ما حدث في ألمانيا.