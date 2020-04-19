هل "معهد فيروسات ووهان" مصدر "كورونا"؟ .. أخيرًا مدير المختبر يردّ

بعد الكثير من الجدل والشائعات.. "يوان زيمينغ" يحسم المسألة التي شغلت العالم

أخيرًا وبعد الكثير من الجدل والشائعات، خرج مدير المختبر الذي تشير إليه وسائل إعلام أمريكية على أنه قد يكون مصدر فيروس كورونا المستجد، أمس السبت، بردّ حاسم على المسألة التي شغلت العالم.

ونفى "يوان زيمينغ" مدير معهد علم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية، متحدثًا لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية تلك "التهمة" جملة وتفصيلًا؛ قائلًا إنه من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرًا عنا".

ووفق "سكاي نيوز"، يعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في مدينة ووهان، بؤرة انطلاق المرض، لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها.

لكن وجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات بشأن تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة.

ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة، وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة مثل إيبولا، وهو مختبر "بي-4" للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع.

وقال مدير المعهد: "نعرف تمامًا أي نوع من الأبحاث تُجرى في المعهد، وكيف يتم التعامل مع الفيروسات والعينات"، وأضاف أنه من حيث موقع المعهد في ووهان: "لا يمكن للناس إلا أن يقيموا رابطًا"؛ منتقدًا وسائل الإعلام التي "تحاول عمدًا خداع الناس" بتوجيه اتهامات "مبنية على مجرد تكهنات من دون "أدلة".

وأوردت صحيفة "واشنطن بوست"، أن سفارة الولايات المتحدة في بكين، وبعد عدة زيارات إلى المعهد، نبهت السلطات الأمريكية في 2018 إلى أن إجراءات السلامة غير كافية كما يبدو، في مختبر يُجري دراسات على فيروسات كورونا الناجمة عن الخفافيش.