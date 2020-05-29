المغرب: 54 إصابة جديدة بكورونا وحالات الشفاء ترتفع إلى 5223

استقر عدد الوفيات عند 202 حالة لليوم الرابع على التوالي

أعلن المغرب، اليوم، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 7697، فيما استقر عدد الوفيات عند 202 حالة لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء وصل في المجموع إلى 5223 بعد تعافي 28 شخصاً.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441 01:47 PM

استقر عدد الوفيات عند 202 حالة لليوم الرابع على التوالي

المغرب: 54 إصابة جديدة بكورونا وحالات الشفاء ترتفع إلى 5223

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن المغرب، اليوم، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 7697، فيما استقر عدد الوفيات عند 202 حالة لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة المغربية، أن عدد حالات الشفاء وصل في المجموع إلى 5223 بعد تعافي 28 شخصاً.

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