"الزميل الحربي" يحتفل بزفاف شقيقه وابن عمه بالمدينة المنورة

احتفل الزميل الإعلامي "مرزوق سرحان الحربي" بزفاف شقيقه عبدالله سرحان، وابن عمه "علي خضير"، في قاعة ليلة العمر بالمدينة المنورة، وبحضور عدد من مشايخ القبائل والمسؤولين من داخل المدينة المنورة وخارجها.

"سبق" تهنئ العريسين بمناسبة زفافهما، وتقول لهما: "ألف ألف مبروك".