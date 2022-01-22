أمير حائل يوجِّه بتكامل الجهود لعودة آمنة لطلاب "الابتدائي ورياض الأطفال"

وجَّه أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، بضرورة تكامل الجهود أمنيًّا وصحيًّا وتعليميًّا بين الإدارات الأمنية والإدارات الخدمية والتعليمية بالمنطقة، وذلك مع استقبال طلاب وطالبات جميع مدارس التعليم، خاصة مع العودة الحضورية لمدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالمنطقة غدًا الأحد الموافق 23 يناير 2022، بعد غياب دام عامين كاملين للدراسة حضوريًّا، وتحويلها إلى دراسة عن بُعد.