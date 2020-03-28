مسؤول بريطاني: سنكون سعداء إذا اكتفى "كورونا" بقتل 20 ألفًا

"باويس" أشار إلى أن وحدات العناية المركزة لم تمتلئ بعد

اعتبر مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا ستيفن باويس اليوم (السبت) أن بلاده ستكون قد أبلت بلاء حسنًا إذا عبرت أزمة فيروس كورونا بأقل من 20 ألف حالة وفاة.

وبيّن "باويس" في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت أن وحدات العناية المركزة في لندن لم تمتلئ بعد، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف بأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تجهز غرف العمليات والإنعاش لاستقبال الحالات الحرجة.