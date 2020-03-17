برج خليفة يبعث برسالة إلى أكثر شعوب أوروبا زيارة لدبي.. شاهد التفاصيل

تضامنًا مع شعوب الأرض

اكتسى برج خليفة في الإمارات بألوان العلَم الإيطالي، مع ظهور عبارة تضامنية ظهرت على البرج ومكتوب فيها "نحن معكم"، وهي رسالة الشعب الإماراتي لنظيره الإيطالي، في ظل تفشي فيروس كورونا وسقوط الكثير من الضحايا؛ بينما تحاول الحكومة الإيطالية اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف تفشي الوباء العالمي وتعقيم الأماكن العامة. وتعتبر إيطاليا من ضمن أكثر خمس دول أوروبية في السفر إلى دبي قبل أزمة الكورونا.

وقد ارتفع عدد الوفيات في إيطاليا حتى أمس الاثنين 16 مارس 2020 جراء فيروس كورونا، إلى 2158 حالة، كما سجلت 3 آلاف حالة في يوم واحد؛ ليصل إجمالي الإصابات لنحو 28 ألف إصابة بفيروس كورونا.

كما سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ وذلك في أكبر زيادة يومية وسط مخاوف من الزيادة المستمرة في أعداد المصابين ورغم انتشار الفيروس في أنحاء أوروبا إلا أن إيطاليا لا تزال ثاني أشد البلدان تضررًا بالوباء في العالم بعد الصين.