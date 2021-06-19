بالكلمة والصوت والصورة.. إليك المكتبة الرقمية لـ"خالد الفيصل"

تتميز بخصائص تقنية وتفاعلية تعدُّ الأحدث في مجال تصميم المواقع وتشغيلها

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الموقع الإلكتروني لمكتبته الرقمية التفاعلية، التي تجمع وتوثق سيرته وإنتاجه الأدبي والفكري.

و‏تستعرض المكتبة الرقمية للأمير ‎خالد الفيصل سيرته ومسيرته، وأعماله ونتاجه في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة، والمحطات العملية، ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، ومقولاته وما كتبته أبرز الشخصيات عنه، والأعمال الشعرية والمؤلفات.

و‏تتميز المكتبة الرقمية للأمير ‎خالد الفيصل بخصائص تقنية وتفاعلية، تعد الأحدث في مجال تصميم المواقع الشبكية وتشغيلها، وتقنيات عرض وبحث وتواصل عالية السرعة، تسهل التصفح والاطلاع على المحتوى.

https://front.pkbf.techknowledge.ae/AR/Home#Home

أمير مكة الأمير خالد الفيصل

2

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 11:32 PM

تتميز بخصائص تقنية وتفاعلية تعدُّ الأحدث في مجال تصميم المواقع وتشغيلها

بالكلمة والصوت والصورة.. إليك المكتبة الرقمية لـ"خالد الفيصل"

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

1 1,179

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الموقع الإلكتروني لمكتبته الرقمية التفاعلية، التي تجمع وتوثق سيرته وإنتاجه الأدبي والفكري.

و‏تستعرض المكتبة الرقمية للأمير ‎خالد الفيصل سيرته ومسيرته، وأعماله ونتاجه في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة، والمحطات العملية، ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، ومقولاته وما كتبته أبرز الشخصيات عنه، والأعمال الشعرية والمؤلفات.

و‏تتميز المكتبة الرقمية للأمير ‎خالد الفيصل بخصائص تقنية وتفاعلية، تعد الأحدث في مجال تصميم المواقع الشبكية وتشغيلها، وتقنيات عرض وبحث وتواصل عالية السرعة، تسهل التصفح والاطلاع على المحتوى.

https://front.pkbf.techknowledge.ae/AR/Home#Home

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمير مكة الأمير خالد الفيصل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021