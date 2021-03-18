عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون "الأقصى"

بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 99 مستوطناً بينهم 43 طالباً تلمودياً اقتحموا باحات "الأقصى"،

ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية.