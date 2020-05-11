العلا تتعافى من فيروس "كورونا".. الحالات النشطة "صفر "

المحافظة خرجت من قائمة المصابين بالمرض بعد أسابيع

سجلت محافظة العلا، اليوم، حالة تعافٍ واحدة من فيروس كورونا، ليصل عدد الحالات النشطة فيها إلى "صفر"، وتخرج من القائمة التي بقيت فيها على مدى أسابيع.

ورصدت "سبق"، في تقرير لها، أمس، مغادرة خمس مدن سعودية قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض، بعد تعافي الحالات الإجمالية التي سجلت داخلها وهي: العقيق، ورياض الخبراء، وأم الدوم، كما تعافت أربع حالات مسجلة في أحد رفيدة، وحالتان في سيهات.

فيروس كورونا الجديد

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11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 04:55 PM

المحافظة خرجت من قائمة المصابين بالمرض بعد أسابيع

العلا تتعافى من فيروس "كورونا".. الحالات النشطة "صفر "

بدر الجبل

تبوك

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سجلت محافظة العلا، اليوم، حالة تعافٍ واحدة من فيروس كورونا، ليصل عدد الحالات النشطة فيها إلى "صفر"، وتخرج من القائمة التي بقيت فيها على مدى أسابيع.

ورصدت "سبق"، في تقرير لها، أمس، مغادرة خمس مدن سعودية قائمة الحالات النشطة بفيروس كورونا المسبب لمرض، بعد تعافي الحالات الإجمالية التي سجلت داخلها وهي: العقيق، ورياض الخبراء، وأم الدوم، كما تعافت أربع حالات مسجلة في أحد رفيدة، وحالتان في سيهات.

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فيروس كورونا الجديد

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