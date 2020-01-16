لأسباب فنية.. استمرار العمل في الدائري الثالث بمكة

حتى نهاية الشهر الحالي بين كبري الإسكان ومدخل الشوقية

أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدسة ولأسباب فنية تمديد العمل في منطقه الدائري الثالث وتحديدًا المنطقة المحصورة بين كبري الإسكان ومدخل الشوقية إلى نهاية الشهر الحالي والموافق ليوم الأربعاء ٣٠-١-١٤٤١هـ.

وقالت إدارة مرور العاصمة المقدسة إنه نظرًا لعدم استكمال الأعمال بمشروع ربط محطة غرب مكة بمحطة مكة المركزية (الحرم المكي الشريف) لأسباب فنيه في منطقه الدائري الثالث، المنطقة المحصورة بين كبري الإسكان ومدخل الشوقية فقد تم تمديد العمل حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق ٣٠-٠٥-١٤٤١هـ.

ودعت إدارة مرور العاصمة المقدسة قائدي المركبات إلى اتباع الإرشادات المرورية لضمان سلامتهم وتأسف عما قد يسببه تحويل الطرق من إزعاج لمرتادي الطريق .